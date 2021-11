Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Praga a aprobat propunerea ca doar persoanele vaccinate contra COVID-19 sau care s-au vindecat in urma bolii in ultimele 180 de zile sa poata avea acces in restaurante incepand din 22 noiembrie, a anuntat premierul ceh Andrej Babis, transmite Reuters. Executivul ceh incearca sa limiteze…

- Autoritațile cehe au inregistrat marți 14.539 de noi infecții cu COVID-19, cel mai mare bilanț zilnic de la jumatatea lunii martie și pana acum și aproape de maximele istorice inregistrate in ianuarie, potrivit datelor Ministerului Sanatații, transmite Reuters. Guvernul demisionar al premierului Andrej…

- Rusia a raportat luni 37.930 de noi cazuri de Covid-19 confirmate in ultimele 24 de ore, cel mai mare bilanț zilnic de la debutul pandemiei și pana acum, relateaza Reuters. Celula de criza a guvernului a aunțat și 1.069 de decese (fața de 1.075 cat erau raportate sambata). Din cauza noului val al pandemiei…

- Rusia a raportat marti 973 decese asociate coronavirusului, cel mai sumbru bilant zilnic al deceselor de la inceputul pandemiei, informeaza Reuters.De asemenea, Rusia a inregistrat 28.190 de noi cazuri de infectare in 24 de ore, a declarat grupul operativ guvernamental pentru coronavirus.

- Au fost inregistrate 15.037 de cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore, in Romania. Este cel mai mare numar de infectari zilnice, de la debutul pandemiei. S-a inregistrat și cel mai mare numar de decese - 252. In Timiș, conform Grupul de Comunicare Strategica sunt 507 de…

- Autoritatile sanitare din Botosani au inregistrat, in ultimele 24 de ore, un numar de 222 de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cel mai numar de cazuri noi inregistrat intr-o zi de la inceputul pandemiei. Potrivit directorului Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei,…

- In ultimele 24 de ore a fost raportat cel mai mare numar de cazuri noi de COVID-19 de la inceputul pandemiei. Astfel, 11.049 de infectari au fost raportate de autoritați, recordul anterior fiind de 10.269 de cazuri, pe 18 noiembrie 2020. De asemenea, au murit 208 persoane infectate cu coronavirus, in…