Stiri pe aceeasi tema

- Spania anunța in bilanțul actualizat vineri ca 55.668 de persoane s-au vindecat de coronavirus in aceasta țara, de la inceputul epidemiei. Numarul deceselor anunțate pe 10 aprilie este la cel mai mic nivel din ultimele 17 zile. Conform datelor furnizate vineri de autoritațile spaniole, 605 decese s-au…

- Vești bune din Spania, dupa ce țara a fost terorizata de coronavirus. Bilantul zilnic al mortilor din cauza covid-19 scade din nou, la 605 de decese, cel mai mic din 24 martie, scrie News.ro.Spania a inregistrat vineri 605 morti in 24 de ore - cel maimic bilant de la 24 martie -, au anuntat…

- COVID-19. Spania anuntase marti 743 de decese, iar bilantul de miercuri indica 14 morti in plus, asadar bilantul ultimelor 24 de ore este de 757 de morti. De la inceputul pandemiei, 14.555 de persoane au murit in Spania, numarul celor infectati este de 146.690, iar cel al celor vindecati este…

- Spania incepe sa vada lumina de la capatul tunelului. Cel puțin asta spera autoritațile dupa 3 zile consecutive in care bilanțul deceselor a scazut. Spania ramane totuși cea mai afectata țara europeana cu peste 130.

- Numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus din Spania a depasit 100.000 miercuri, iar numarul deceselor din aceasta cauza raportate in ultimele 24 de ore a atins un nou record, 864, conform Ministerului Sanatatii de la Madrid, preluat de Reuters.

- Spania a anuntat duminica restrictii mai dure pentru a tine sub control raspandirea coronavirusului, in conditiile in care numarul deceselor a crescut cu 838, la 6.528, transmite Reuters, conform news.ro.Aflata pe locul al doilea dupa Italia in privinta deceselor, Spania a inregistrat duminica…

- Un nou bilanț ingrijorator in Italia. Numarul deceselor crește de la o zi la alta, fara a da semne de oprire. Multe persoane mor pana sa ajunga la terapie intensiva din cauza lipsei de locuri disponibile. Numarul deceselor din Italia a depașit 600 de persoane ucise de infamul Covid-19, ajungând…

- Coronavirusul provocase, pana vineri la ora 14.30, moartea a 5.074 de persoane, iar numarul celor infectate era 137.589. Ultimele decese au fost anuntate in Spania, 24, tara unde pana acum si-au pierdut viata 91 de persoane, din cauza Covid-19. Foarte grav este si ca peste 800 de oameni au fost gasiti…