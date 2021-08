Covid-19: Ce spune premierul Cîțu despre instituirea unor noi restricții Premierul Florin Citu spune ca autoritatile nu vor institui noi restrictii, in contextul cresterii numarului de noi cazuri de COVID-19: „Vreau sa iau experienta de anul trecut si sa o combinam cu ceea ce avem astazi – avem vaccin”. „Niciodata”, a fost replica lui Florin Citu, atunci cand a fost intrebat daca se pune problema introducerii de noi restrictii, in contextul cresterii numarului de noi cazuri de COVID-19. El spune ca Romania a trecut in 2020 prin pandemie fara sa existe vaccinul impotriva COVID-19. „Am trecut prin pandemie anul trecut fara vaccin. Si totusi am avut… mersul la mall a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

