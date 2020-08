Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au transmis situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 11 august, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: In ultimele 24 de ore, 23 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj 25 persoane internate in ATI, din care 19 din județ Total vindecați…

- Autoritațile au transmis situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 10 august, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: In ultimele 24 de ore, 11 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj 25 persoane internate in ATI, din care 19 din județ Total vindecați…

- Autoritațile au transmis situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 4 august, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: In ultimele 24 de ore, 27 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj 20 persoane internate in ATI, din care 15 din județ Total vindecați…

- Autoritațile au transmis situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 3 august, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: In ultimele 24 de ore, 16 persoane au fost confirmate Covid-19 in județul Cluj 17 persoane internate in ATI, din care 13 din județ Total vindecați…

- Autoritațile au transmis situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 24 iulie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19 – 180, din care 158 din județul Cluj, sunt internate in spitalele dedicate din municipiul Cluj-Napoca…

- Autoritațile au comunicat, in jurul orei 13, situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 17 iulie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19 – 136, din care 104 din județul Cluj, sunt internate in spitalele dedicate din municipiul…

- Autoritațile au transmis situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19 – 73, din care 44 din județul Cluj, sunt internate in spitalele dedicate din municipiul Cluj-Napoca 8 persoane…

- Autoritațile au transmis situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 9 iulie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19 – 73, din care 43 din județul Cluj, sunt internate in spitalele dedicate din municipiul Cluj-Napoca 3…