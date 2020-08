Stiri pe aceeasi tema

- ​Daca în ceea ce privește numarul de aplicari pentru joburile din România luna iulie a adus un nou record istoric, pentru locurile de munca din afara țarii numarul de aplicari continua sa scada, potrivit eJobs. Astfel, luna trecuta, au fost înregistrate aproximativ 23.000 de aplicari…

- Piata europeana a muncii s-a prabusit intr-un ritm record in al doilea trimestru din 2020, restrictiile aferente pandemiei de Covid-19 reusind sa "stearga" aproape jumatate din locurile de munca infiintate in zona euro dupa ultima recesiune.

- "Este nevoie de susținerea in școli a invațamantului profesional și de o asumare atat la nivelul oficialilor cat și de catre angajatori a unui rol activ in domeniul pregatirii profesionale. Un electrician proaspat absolvent de școala profesionala este incadrat cu un salariul minim brut de 3500-4000…

- Romania are nevoie de un restart solid, de reforme structurale coerente si cu viziune, sustin reprezantantii mediului de afaceri prezenti la dezbaterile organizate pe parcursul celor doi ani in marile centre universitare, din tara, precum Iasi, Cluj-Napoca, Bucuresti, Timisoara, Brasov, Constanta.

- Rata de ocupare a fortei de munca, care reprezinta numarul de persoane angajate ca procentaj din populatia adulta, a scazut in luna mai la 52,8%, ceea ce inseamna ca 47,2% dimtre americani nu au serviciu, potrivit Bureau of Labor Statistics (Biroul de Statistica a Muncii). In timp ce oprirea…

- Președintele Partidului Republican din Romania (PPR), Alexandru Coita, alaturi de colegii lui de partid au inițiat o consultare printre romanii din țara și din diaspora pentru a-i proteja pe cei care aleg ca termporar sa muncesca in afara țarii. Ei cer stoparea sclavagismului modern și spun ca ”Respectul…

- Milioane de romani nu și-au gasit acasa un loc de munca decent platit și in cautarea lui au fost nevoiți sa plece in afara țarii. Niciun guvern nu a venit cu o soluție eficienta pentru a le oferi posibilitatea de a lucra in Romania. De banii necesari ar fi putut face rost chiar din așa-zisa […] Source

- In timp ce romanii pleaca la lucru in Germania sau Austria, lucratorii din Sri-Lanka adusi din Botosani la Aeroportul Otopeni spun ca nu doresc sa se intoarca in tara lor de origine, ci vor sa munceasca in continuare in Romania.