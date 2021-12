Covid-19: Cati romani s-au vaccinat in ultimele 24 de ore. Peste 200 de reactii adverse

Covid-19: Cati romani s-au vaccinat in ultimele 24 de ore. Peste…

Evidenta persoanelor vaccinate impotriva COVID 19. 212 reactii adverse sunt in curs de investigare; nu au fost raportate cazuri severe. Persoane vaccinate in ultimele 24 de ore: 32.734. Persoane vaccinate cu prima doza in ultimele 24 de ore: 6.020; Total persoane vaccinate: 7.791.948; Iata raportarea pusa la dispozitie de Grupul de comunicare al CNCAV Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV de catre Instit ...