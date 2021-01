Covid-19 | Câți oameni trebuie vaccinați pentru a obține imunitatea colectivă Mulți romani nu intenționeaza sa fie vaccinați de teama ca vaccinul, efectuat rapid, nu este sigur și ar putea provoca mai multe efecte secundare. Aceasta neincredere in vaccin va impiedica țara sa obțina imunitate colectiva? Autoritațile romane au precizat clar ca vaccinul antiCovid-19 nu este obligatoriu. Campania naționala de vaccinare... The post Covid-19 | Cați oameni trebuie vaccinați pentru a obține imunitatea colectiva appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

