CHIȘINAU, 11 nov – Sputnik. In ultimele 24 de ore, 20 de persoane au decedat ca urmare a contaminarii cu COVID-19, au anunțat in aceasta seara, in cadrul unui briefing, responsabilii din domeniul sanatații.

Alte 1.115 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi.

Printre cei infectați sunt și lucratori medicali din cadrul a vreo 50 de instituții, inclusiv 21 de medici.

Știrea se completeaza.

