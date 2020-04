COVID-19 - Care este situația la granițele României Numarul persoanelor din Bulgaria confirmate cu COVID-19 a ajuns joi la 611 (341 de barbati si 270 de femei), in crestere cu 30 fata de ziua anterioara, a anuntat celula guvernamentala de criza de la Sofia, potrivit novinite.com. Pana in prezent in Bulgaria au decedat 24 de persoane din cauza coronavirusului SARS-CoV-2, varsta medie a lor fiind de 65,2 ani.



In spitalele bulgare sunt internati 233 pacienti cu COVID-19, dintre care 27 se afla la terapie intensiva. Dintre noile cazuri consemnate in ultimele 24 de ore in Bulgaria, 18 s-au inregistrat la Sofia, unde se afla internati 146… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

