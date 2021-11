Covid-19. Canada pregătește pușcăria pentru antivacciniști Guvernul Canadei vrea sa inaspreasca sanctiunile penale impotriva manifestantilor antivacciniști, in special a celor care țintesc spitalele, dupa o recrudescenta a hartuirii personalului sanitar de la inceputul pandemiei Covid-19. „Nimeni nu ar trebui sa fie intimidat pentru ca ofera sau cauta sa primeasca ingrijire medicala și toata lumea ar trebui sa poata avea acces la […] The post Covid-19. Canada pregatește pușcaria pentru antivacciniști first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

