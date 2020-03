Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al mortilor provocate de COVID-19 a ajuns in Franta la 3.024 de persoane, cu cele 418 decese anuntate luni seara. Bilantul a fost prezentat de ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran. Pe de alta parte, 7.923 de persoane au fost externate din spital, dintre care 792 in ultimele…

- Odata ce lanturile de supermarketuri vor primi mastile, fiecarui cumparator i se va inmana una la intrarea in magazin. Potrivit Reuters, mastile vor fi inmanate populatiei probabil incepand de miercuri, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres.Pe termen mediu, purtarea mastilor va deveni obligatorie…

- COVID-19. China are 81.782 de cazuri - inregistrate de la depistarea coronavirusului, la finalul anului trecut, in Wuhan (provincia Hubei) - si este urmata de Italia, cu 80.589 de cazuri. In SUA, tara cu 330 de milioane de locuitori, au fost raportate apoximativ 1.300 de decese si ea se afla in urma…

- Numarul total al persoanelor infectate pe teritoriul Spaniei a ajuns la 33.089. Dintre acestea, 2.355 se afla in stare grava, fiind internate la Terapie Intensiva. Cresterea din ultimele 24 de ore a numarului infectiilor, cu 4.517 cazuri, reprezinta o crestere de 14% din numarul total de pana…

- „Suntem in razboi impotriva unui inamic invizibil” a repetat insistent presedintele Emmanuel Macron dupa ce a antat, luni seara, masuri exceptionale in lupta cu noul coronavirus. Marti, Ministrul de interne al Frantei, Christophe Castaner, le-a acerut francezilor sa fie ''aliati in razboiul'' impotriva…

- Republica Ceha va inchide granitele pentru calatorii care vin din tari cum sunt Franta, Germania, Austria si Marea Britanie si va interzice de asemenea intrarea cetatenilor straini venind din alte tari de risc pentru a limita raspandirea noului coronavirus Covid-19, a anuntat joi premierul ceh Andrej…

- Ministrul ceh al Sanatatii, Adam Vojtech, a anuntat, duminica, primele trei cazuri de infectare cu coronavirus in Cehia, potrivit news.ro.Cei trei pacienti prezinta simptome usoare. Ei au venit din nordul Italiei. In Europa, cele mai multe cazuri de infectare cu Covid-19 s-au inregistrat…

- ''Este foarte, foarte greu de discutat cu Europa. Ei profita de multi ani de pe urma tarii noastre (...) Daca nu ajungem la un rezultat (privind negocierile comerciale), voi lua masuri, iar acestea vor fi taxe foarte ridicate pe automobilele lor si alte produse'', a spus Trump intr-un interviu acordat…