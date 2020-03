Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a mers vineri seara la un magazin în centrul Berlinului si a cumparat hârtie igienica, precum si trei sticle de vin, a informat presa germana sâmbata, potrivit Agerpres.Magazinele din capitala germana au ramas ocazional fara anumite marfuri,…

- Amazon a anuntat luni ca noii angajati vor lucra in depozite, centrele de distributie si pentru furnizarea la domiciliu a cumparaturilor. Totodata, gigantul din comertul electronic va majora salariile angajatilor din depozite si distributie cu 2 dolari/ora in SUA, 2 euro/ora in Europa si 2 lire/ora…

- Peste 110.000 de britanici au semnat o petiție prin care cer instiuirea caratinei pe teritoriul Marii Britanii. Pentru ca solicitarea a fost semnata de peste 100.000 de oameni, caceasta va fi dezbatuta in Parlament.Peste 110.000 de oameni au semnat o petitie prin care este cerut Guvernului britanic…

- Marea Britanie este in alerta din cauza epidemiei de coronavirus. Deja, numeroase lanțuri de hipermarketuri au anunțat ca vor raționaliza anumite sortimente de produse. Vizate de aceasta masura sunt pastele, laptele pasteurizat, hartia igienica și gelurile dezinfectante. Astfel de produse se gasesc…

- La sfarsitul lui februarie, cand s-a anuntat prima infectie cu coronavirus in Romania, cetatenii au luat cu asalt supermarketurile din tara, golind rafturile cu faina, ulei sau malai. Zilele acestea, in...

- Marea Britanie a anuntat miercuri un pachet de masuri pentru a raspunde dificultatilor economice provocate de epidemia de coronavirus (Covid-19), inclusiv o contributie de 150 de milioane de lire sterline la Fondul pentru restrangerea efectelor catastrofelor si atenuarea poverii datoriei (CCRT) din…

- Oamenii de stiinta au descoperit leacul impotriva cancerului. Este vorba despre celula T, care se afla in sistemul nostru imunitar si lupta cu toate formele de cancer. Descoperirea a fost facuta de un grup de oameni de stiinta din Marea Britanie si ar putea fi inovatia anului in medicina