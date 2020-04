Stiri pe aceeasi tema

- De exemplu, un pacient cu boala Fabry are nevoie de o perfuzie cu substitutie enzimatica la fiecare 14 zile, perfuzie ce dureaza pana la 5 ore, in functie de starea pacientului, iar in Romania acest tratament se efectueaza doar in spitalele acreditate pentru aceasta procedura. In lipsa tratamentului,…

- Camera Federativa a Sindicatelor Medicilor din Romania (CFSMR), afiliata la CNS "Cartel Alfa", a luat act cu ingrijorare de declaratia noului ministru al Sanatatii, conform careia salariatii din sanatate asimptomatici sau cei cu forme usoare de boala vor fi trimisi in spitale pentru acordarea asistentei…

- Ce ne asteapta in SCENARIUL 4! Masuri si mai DURE in Romania. De cand se vor aplica Ce ne așteapta in scenariul 4: “Bolnavii de coronavirus asimptomatici și cu forme ușoare vor ramane acasa!” De cand se aplica masura. Romania se indreapta cu pași repezi spre scenariul 4 de coronavirus, definit de autoritați…

- Zeci de mii de bolnavi alearga, de aproape patru luni, de la o farmacie la alta, cu speranța ca vor avea și maine doza de Euthyrox, un medicament fara de care organismul celor afectați de disfuncții ale glandei tiroide este supus unor reacții care le pot pune viața in pericol. Criza de Euthyrox, un…

- Secretarul de stat Horațiu Moldovan, din Ministerul Sanatații, a declarat luni la Antena 3 ca s-a emis un ordin, dupa decretarea starii de urgența, prin care Spitalul Colentina din București se va transforma in „centru unic pentru bolnavii de coronavirus care au si alte afectiuni”, adica cele mai…

- Asociația Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM) saluta masurile de urgența adoptate de catre Guvern și instituțiile abilitate, in contextul epidemiei cu coronavirus SARS-CoV-2 și in mod special, inființarea de catre Ministerul Sanatații a Centrului operațional de coordonare a situațiilor…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) respinge justificarile unor asiguratori precum Euroins, Allianz și ale asociatiei profesionale ale asiguratorilor (UNSAR), referitoare la plata despagubirilor in baza polițelor RCA, justificari care au mai fost combatute,…