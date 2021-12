In ultimele 24 de ore, 11 persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 143 de teste. Totodata s-a inregistrat un deces. Incidența la nivel de județ este de 0,62 de cazuri la mia de locuitori, iar numarul cazurilor active este de 345, dintre care 46 sunt spitalizate. In același interval, doar 58 de persoane s-au vaccinat anti-covid cu prima doza. La nivelul județului Bistrița-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situația epidemiologica privind imbolnavirea cu CoVid-19: • 19.290 cazuri confirmate de CoVid-19; • 46 persoane izolate in spital,…