CoVid-19 BN: 3 infectați, 3 vindecați, un decedat! Situația în țară Inca trei bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore, alți trei au fost declarați vindecați și externați, iar unul a decedat. De asemenea, doua persoane au ieșit din carantina instituționalizata, iar alte 87 au ieșit din izolarea la domiciliu. La nivel național, in același interval, au fost inregistrate alte 330 de noi cazuri de imbolnavire, 16 decese și 180 de vindecari. Totodata au fost procesate 11.226 de teste. Potrivit Instituției Prefectului Bistrița-Nasaud, situația epidemiologica la nivelul județului, astazi, 20.06.2020, este urmatoarea:• 16 persoane in carantina… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca 7 bistrițeni au fost depistați pozitiv cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore, doua persoane au decedat, iar alte 7 s-au vindecat. La nivel național, in același interval, au fost inregistrate alte 320 de noi cazuri de imbolnavire, 11 persoane au decedat, iar alte 247 s-au vindecat. Totodata, au fost…

- Vești parțial bune astazi pentru bistrițeni! In ultimele 24 de ore, in Bistrița-Nasud nu a fost inregistrat niciun caz nou de CoVid-19, insa o persoana a decedat și nu s-au inregistrat cazuri de vindecari. Totodata, 4 persoane au intrat in carantina instituționalizata, iar alte 188 au ieșit din izolare…

- In ultimele 24 de ore, in județul Bistrița-Nasaud au fost inregistrate inca 4 cazuri de CoVid-19, printre acestea aflandu-se și o asistenta de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Bistrița – secția Chirurgie, iar 3 persoane au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, doua persoane au ieșit…

- In ultimele 24 de ore, doi bistrițeni au fost confirmați pozitiv cu SARS-COV-2, unul a decedat, iar 9 au fost declarați vindecați. La nivel național, in același interval, au fost inregistrate alte 231 de noi cazuri de imbolnavire, 26 persoane au decedat, iar 139 s-au vindecat. Potrivit Instituției…

- In ultimele 24 de ore, 10 bistrițeni au fost depistați cu CoVid-19, iar alți 9 au fost declarați vindecați și externați. La nivel național, in același interval, au fost inregistrate alte 312 de noi cazuri de imbolnavire, 22 decese, iar 279 au fost declarate vindecate și externate. Conform Instituției…

- Doar cinci cazuri noi de imbolnaviri cu CoVid-19 și un singur caz vindecat s-au inregistrat in Bistrița-Nasaud, in ultimele 24 de ore. La nivel național, in același interval, 270 de persoane au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus, alte 334 au fost declarate vindecate și externate, iar 31 au decedat. …

- Niciun caz nou de infectare cu CoVid-19 in Bistrița-Nasaud, in ultimele 24 de ore. Totodata, in același interval, inca trei persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național insa, au fost inregistrate 190 de cazuri noi de imbolnavire, in timp ce 125 de persoane care au fost infectate…

- Șase cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost raportate, in ultimele 24 de ore, in Bistrița-Nasaud, printre cele cunoscute numarandu-se fostul cadru didactic din localitatea Parva, o asistenta de la Serviciul Județean de Ambulanța și un polițist local din Bistrița. Numarul cazurilor vindecate…