Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic american Pfizer planuiește sa vanda anul acesta vaccinuri și pilule anti-Covid-19 in valoare de zeci de miliarde de dolari. Astfel, Pfizer țintește vanzari ale vaccinului sau, dezvoltat impreuna cu compania germana BioNTech, in valoare de 32 de miliarde de dolari, in acest an. Pentru…

- Fondatorul Microsoft a facut aceste afirmații in contextul in care doar țarile foarte bogate iși permite tratamente medicale in aceste situații, informeaza Corriere della Sera.Fondatorul Microsoft a solicitat țarilor bogate sa contribuie și sa ajute alte nații cu milioane de dolari, bani pentru tratamente…

- Bill Gates, in varsta de 66 de ani, a scris in postarea sa de pe blog, de ce nu iși propune anumite obiective in viața. In loc sa-și stabileasca obiective decursul anului 2022, Gates alege sa-și puna o serie de intrebari care il ajuta sa faca „un bilanț al muncii și al vieții personale”, conform textului…

- „Este posibil sa trebuiasca sa facem injecții anuale pentru Covid-19”, a estimat co-fondatorul Microsoft. Bill Gates a vorbit, de asemenea, despre problemele tipurilor de vaccinuri de care avem nevoie acum și despre efectele variantei Omicron. Declarația lui Bill Gates a fost facuta in cadrul unei conversații…

- Previziunile ingrijoratoare ale specialiștilor referitoare la o noua explozie de infectari generate de varianta Omicron i-a determinat pe mulți dintre miliardari sa renunțe la planurile de sarbatori, in favoarea unei siguranțe din punct de vedere a sanatații. Printre aceștia se numara și fondatorul,…

- Bill Gates spune, intr-o serie de mesaje pe Twitter ca intenționeaza sa iși anuleze majoritatea planurilor de vacanța și a avertizat ca “s-ar putea sa intram in cea mai grava parte a pandemiei”, potrivit CNN. Afirmand ca varianta Omicron se raspandește mai repede decat orice alt virus din istorie,…

- Metaversul, lumea virtuala care este construita de companii mari precum Meta (fosta Facebook) si Microsoft, va gazdui majoritatea intalnirilor de serviciu in doi-trei ani, anticipeaza miliardarul Bill Gates in postarea de sfarsit de an facuta pe blogul personal, relateaza CNBC. Gates noteaza ca pandemia…

- Gates noteaza ca pandemia de Covid-19 ”a revolutionat” deja locul de munca, mai multe companii ca niciodata oferind flexibilitate angajatilor care doresc sa lucreze de la distanta. ”Aceste schimbari se vor intensifica in anii urmatori”, scrie Gates, afirmand ca munca de la distanta va atrage mai multi…