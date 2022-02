Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul deceselor COVID din Statele Unite a depasit vineri pragul de 900.000 de la inceputul pandemiei, conform datelor Universitatii Johns Hopkins, citate de AFP, informeaza News.ro."Astazi, tara noastra a depasit o noua etapa tragica", a reactionat Joe Biden intr-un comunicat, aducand un omagiu celor…

- Aflat în scadere în sondajele de opinie, liderul de la Casa Alba și-a facut apariția la Tonight Show, pentru prima oara de când este președintele SUA. Pe lânga mesajele serioase, el a povestit și câte ceva din ”bucataria” Casei Albe. Împreuna cu Prima…

- Romania a ajuns la 1.775.572 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 1.727 noi imbolnaviri. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai recent…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, afirma ca obligativitatea certificatului verde COVID pentru angajati pe o anumita perioada de timp poate reduce presiunea asupra sistemului sanitar. "In conditiile date, pentru o anumita perioada definita de timp e nevoie de acest certificat ca sa reducem presiunea…

- Autoritațile din Sanatate au anunțat despre decesul a 55 de persoane, cauzate de virusul Covid. Bilanțul deceselor in țara noastra a ajuns la 8391 de cazuri. Patru dintre decese sunt inregistrate astazi, 13 noiembrie. Restul deceselor au fost inregistrate anterior.