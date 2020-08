Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de comunicare strategica anunta ca pana astazi, 26 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 44.798 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 25.643 de pacienti au fost declarati vindecati si 3.572 pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.…

- Pana astazi, 25 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 43.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 25.373 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.106 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, nu mai puțin de 1.030 de cazuri de coronavirus, iar acum autoritațile iau masuri drastice. Dupa comuna din Giurgiu, acum o alta localitate din Prahova se inchide.

- Bilant COVID-19 la 22 iulie in Romania. Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.663 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.693 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile…

- Romania a marcat vineri un nou record negativ la numarul de cazuri noi de coronavirus: 799 de bolnavi. Precedentul record fusese stabilit joi – 777 de cazuri.Numarul de teste efectuate a fost iarași ridicat – 18.986, o cifra asemanatoare cu cea de joi.

- Romania trece de pragul de 31.000 de cazuri de SARS-Cov2, cu un numar de aproape 600 de noi infectați in 24 de ore. Dupa ce, in urma cu 24 de ore, Timișul a avut 12 cazuri noi de Covid-19, pana vineri, 10 iulie, in Timiș au aparut alte trei persoane infectate.

- Astazi, 10 mai, Grupul de Comunicare Strategica a actualizat datele cu privire la cazurile de coronavirus din Romania. In momentul de fața, sunt 15.362 de persoane infectate cu virusul ucigaș, fiind inregistrate 231 de noi cazuri, in ultimele 24 de ore.

- Pana sambata, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 15.131 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19, numarul deceselor fiind de 926, anunța Grupul de Comunicare Strategica.