- Grupul de Comunicare Strategica a publicat vineri, 23 octombrie, noile date referitoare la evolutia pandemiei in Romania. Acestea arata, in continuare, o crestere spectaculoasa a numarului de infectii depistate in decurs de o zi, precum si a numarului de pacienti internati in sectiile de Terapie intensiva.

- "Pana astazi, 26 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 121.235 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).97.554 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 30 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 86.785 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 37.665 de pacienți au fost declarați vindecați și 10.785 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare.

- Autoritatile sanitare din Romania au descoperit, in ultimele 24 de ore, 1.365 de noi cazuri de infectari cu noul coronavirus, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Conform datelor oficiale, 32 de persoane au pierdut lupta cu boala.

- Pana astazi, 29 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 85.833 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 37.388 de pacienți au fost declarați vindecați și 10.618 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca se asteapta la scaderea numarului de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dar aceasta nu va fi una rapida, ci treptata, de la o saptamana la alta, informeaza Agerpres."Ne asteptam la o scadere a numarului de cazuri. Nu foarte rapida, dar va…

- Vineri, 14 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.415 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. 44 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 473 se afla in stare grava.

