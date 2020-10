Stiri pe aceeasi tema

- Romania a doborat un nou record negru la numarul de decese iregistrate intr-o singura zi, din cauza coronavirusului: 73. De asemea, a fost stabilit un record negativ si in ceea ce priveste numarul de persoane internate la ATI: 608. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 2.121 de noi cazuri de coronavirus.…

- Potrivit datelor transmise de DSP, in Timiș, la ora actuala sunt internați in spitale 211 pacienți infectați cu coronavirus, 20 dintre aceștia fiind pe secția de Terapie Intensiva. De asemenea, in cel mai vestic județ al țarii, in ultimele 24 de ore, au fost depistate 7 cazuri noi de infectari și au…

- Romania se apropie de 70.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce a inregistrat 1.415 de cazuri noi la cel mai recent bilant. Totodata, noul coronavirus a provocat decesul a 2.904 de persoane.Romania inregistreaza de la inceputul pandemiei 68.046 de cazuri de persoane infectate…

- Romania se apropie de 67.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce a inregistrat 1.454 de cazuri noi la cel mai recent bilant. Totodata, noul coronavirus a provocat decesul a 2.860 de persoane.Romania inregistreaza de la inceputul pandemiei 66.631 de cazuri de persoane infectate…

- Romania a trecut de 65.000 de cazuri de COVID-19, dupa ce miercuri a inregistrat cel mai mare numar de noi cazuri de la izbucnirea pandemiei. Bilantul deceselor a ajuns la 2.807, iar numarul celor internati la Terapie Intensiva se apropie de pragul de 500.Romania raporteaza 65.177 de cazuri de persoane…

- Peste 130 de persoane cu Covid-19 sunt internate in spitale, in Timiș, la inceputul acestei saptamani. Zece pacienți sunt la Terapie Intensiva. In Timișoara sunt 10 focare de Covid-19 active. La inceputul acestei saptamani, in spitalele din Timiș sunt 132 de persoane cu Covid-19 internate: opt persoane…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.295 de cazuri noi de COVID-19 din 22.767 de teste efectuate. De asemenea, 39 de persoane au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus. Sunt 409 pacienți internați la Terapie Intensiva.

- Bilant COVID-19 la 22 iulie in Romania. Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.663 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.693 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile…