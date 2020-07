Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 21 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.045 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.911 au fost declarate vindecate și externate. The post Bilanț coronavirus in Romania: 315 noi cazuri, 12 decese. In Timiș…

- Comunicat oficial. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 330 de noi cazuri de imbolnavire.Pana astazi, 20 iunie, in Romania, au fost confirmate 23.730 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate…

- Alte 237 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se la un total de 21.182 imbolnaviri, a anuntat, joi, Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.283 au fost declarate vindecate si externate.…

- Pana astazi, 19 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.191 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.166 au fost declarate vindecate...

- Pana astazi, 13 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.002 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.961 au fost declarate vindecate și externate.

- Cele mai recente informații oficiale venite de la autoritați, in cadrul raportarii zilnice de la ora 13, indica faptul ca in Rommania au fost confirmate peste 14.000 de persoane infectate cu noul coronavirus. Concret, Grupul de Comunicare Strategica anunța ca “pana astazi, 6 mai, pe teritoriul Romaniei,…

- Datele actualizate prezentate de autoritați, sambata la pranz, indica faptul ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate alte 351 de noi cazuri de imbolnavire. Astfel ca, pana pe 18 aprilie, in Romania au fost confirmate 8.418 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19, 1.730 dintre acestea…

- Pana astazi in Romania, au fost confirmate 8.418 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 351 de noi cazuri de imbolnavire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.730 au fost declarate vindecate…