- Pana astazi, 25 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.283 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.630 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1193 persoane diagnosticate…

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA 16 MAI. Pana astazi, 16 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.704 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.574 au fost declarate vindecate și externate. Citeste si: Avertismentul lui…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat raportul zilnic in ceea ce privește statistica persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, in Romania. „Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID –…

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire.De asemenea, dintre cele 246…

- Update: Au mai fost confirmate 2 cazuri in Mehedinti, la doi pacienti ajunsi pe data de 12 ianuarie din Italia Inca patru noi cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate vineri in Romania, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 68. ''Inca 4 cazuri de imbolnavire la Constanta. Este vorba…

- Este vorba de o femeie si un barbat din Capitala, contacti indirecti ai pacientului de la Spitalul Gerota. Medicul Adrian Streinu-Cercel a declarat, la Digi24, ca la Institutul Matei Bals au fost efectuate de miercuri pana joi dimineata circa 240 de teste pentru COVID-19. Doar doua teste au iesit pozitive.

- UPDATE ora 19:50 – Inca trei cazuri de coronavirus in Romania. Numarul total al imbolnavarilor a ajuns la 28. 11 cazuri noi au fost anuntate astazi. Toate persoanele purtatoare in momentul de fata ale virusului Covid-19 sunt internate in spitale de boli infectioase din Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca,…