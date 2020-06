Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 5 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.103 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19. Dintre acestea, 14.145 au fost declarate vindecate și externate, anunța Grupul de Comunicare Strategica.

- Un numar de 146 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se la un total de 18.429 imbolnaviri, a anuntat, marti, Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.874 au fost declarate vindecate si externate.…

- Pana astazi, 25 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.283 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.630 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1193 persoane diagnosticate…

- Un numar de 165 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se astfel la un total de 17.036 de imbolnaviri, a anuntat luni Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.930 au fost declarate vindecate…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat raportul zilnic in ceea ce privește statistica persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, in Romania. „Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID –…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire.De asemenea, dintre cele 246…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca 10 persoane au fost testate pozitiv pentru virusul, care provoaca boala COVID-19. „Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 168 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 168 de cetațeni…

- Au fost confirmate oficial inca patru cazuri de coronavirus in Romania. Grupul de Comunicare Strategica aunta doua noi cazuri in Brasov si doua in Romania. Numarul testelor pozitive in Romania a ajuns la 79. Caz 76: Brasov, Barbat, 44 ani care s a intors in data de 11 .03.2020 din Boston si a fost internat…