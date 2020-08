Stiri pe aceeasi tema

- Peste 19 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate in lume, potrivit unui bilant efectuat de France Presse din surse oficiale joi la ora 23.00 GMT. Doar in ultimele patru zile au fost infectați peste un milion de oameni. In total, au fost anuntate cel putin 19.000.553…

- Peste 18 milioane de cazuri de coronavirus au fost inregistrate oficial la nivel mondial, dintre care mai mult de jumatate in Statele Unite si America Latina, precum si in Caraibe, potrivit unui bilant realizat de France Presse, din surse oficiale, duminica.

- Numarul total al imbolnavirilor la nivel global a ajuns vineri la 17.476.111 cazuri, potrivit worldometers.info . Dintre acestea, 10.938.631 sunt pacienți vindecați, in timp ce 676.759 de oameni și-au pierdut viața in lupta cu noul coronavirus. Guvernatorul capitalei nipone, Yuriko Koike, a avertizat…

- Mexicul a devenit duminica a patra tara cu cel mai mare numar de decese de COVID-19, inaintea Italiei, potrivit unui bilant stabilit de France Presse din surse guvernamentale. "Exista 299.750 de cazuri confirmate de contaminare in Mexic si 35.006 decese", au declarat autoritatile sanitare mexicane pe…

- Candidatul democrat la Casa Alba, care se lupta sa-si relanseze campania intrerupta de pandemie, trebuie sa prezinte joi dupa-amiaza o parte din acest plan, in timpul unei vizite la o fabrica din Dunmore, Pennsylvania, un stat-cheie in care spera sa-l invinga pe Donald Trump pe 3 noiembrie. Acest program…

- Joe Biden a promis joi sa injecteze 700 de miliarde de dolari pentru a revigora producția americana dupa criza coronavirusului, un plan care va concura programul economic al lui Donald Trump, adversarul sau la alegerile prezidențiale din noiembrie, potrivit AFP.Candidatul democrat la Casa Alba,…

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden il acuza pe presedintele Donald Trump ca a transformat Statele Unite in ”camp de batalie” si promite sa faca totul pentru a ”vindeca ranile rasiale”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Moartea la varsta de 46 de ani a lui George Floyd, un barbat de culooare,…

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a denuntat vineri ''plaga'' ''rasismului institutional'' din Statele Unite, cerand sa se faca dreptate in cazul George Floyd, un barbat de culoare ucis de un politist alb la Minneapolis, relateaza AFP preluat de agerpres. Fostul vicepresedinte al lui Barack…