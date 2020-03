Stiri pe aceeasi tema

- Belgia a decis vineri sa-si inchida frontierele pentru orice deplasare "neesentiala" pentru a stopa raspandirea noului coronavirus, a anuntat ministrul de interne, Pieter De Crem, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Concret, transportul de marfa si camioane ramane autorizat, precum si intoarcerea…

- Belgia a decis vineri sa-si inchida frontierele pentru orice deplasare "neesentiala" pentru a stopa raspandirea noului coronavirus, a anuntat ministrul de interne, Pieter De Crem, relateaza AFP. Concret, transportul de marfa si camioane ramane autorizat, precum si intoarcerea cetatenilor…

- Guvernul israelian condus de Benjamin Netanyahu a aprobat, marți, o masura prin care telefoanele persoanelor infectate cu noul coronavirus vor fi urmarite de autoritați și traseul acestora va fi transmis online.Premierul Netanyahu crede ca masura va ajuta la combaterea epidemiei, dar este…

- Incepand de astazi Rusia și-a inchis frontierele pentru toți cetațenii straini, pana la 1 mai. Sunt vizați chiar și cetațenii Republicii Belarus, stat cu care Rusia se lauda ca are o relație privilegiata. Excepție fac doar diplomații și rezidenții permanenți.

- Evolutia epidemiei cu COVID-19 la nivel global reprezinta o provocare fara precedent pentru toate statele afectate. De la inceputul acestei crize, Ministerul Afacerilor Externe a actionat atat in sensul contributiei la eforturile comune de limitare a raspandirii acestei epidemii, cat si in sensul protejarii…

- MAE recomanda tuturor cetatenilor romani aflati ca turisti in strainatate sa isi scurteze sederea si sa revina in tara in cel mai scurt timp. "In contextul evolutiei la nivel global a infectiei cu COVID-19 si a demersurilor intreprinse de alte state in vederea gestionarii si prevenirii raspandirii…

- Tunisia si-a inchis frontierele maritime si a restrans semnificativ legaturile aeriene cu Europa si Egiptul, obligand toti calatorii care vin din strainatate sa se izoleze timp de 14 zile la sosirea in tara pentru a incetini raspandirea noului coronavirus, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Aceste…

- Inchiderea temporara a Talciocului, printre masurile luate de autoritatile din Buzau pe fondul epidemiei de coronavirus Conducerea societatii Piete, Targuri si Oboare Buzau a decis sa suspende desfasurara talciocului Dragaica in perioada 12 – 31 martie, cu posibilitatea prelungirii, in functie de evolutie…