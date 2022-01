COVID-19 Austria a adoptat vaccinarea obligatorie a adulților, o premieră în Uniunea Europeană Parlamentul de la Viena a adoptat joi legea privind obligatia tuturor adultilor de a se vaccina impotriva COVID-19, Austria devenind prima tara din Uniunea Europeana care ia o astfel de masura pentru a lupta impotriva pandemiei, in pofida numeroaselor proteste de strada. Proiectul de lege, anuntat in noiembrie pentru a impulsiona o campanie de vaccinare sovaielnica, a fost aprobat cu o larga majoritate (137 de voturi pentru, 33 impotriva). Masura va intra in vigoare pe 4 februarie, informeaza AFP. ‘Vaccinarea este sansa pentru societatea noastra sa atinga o libertate durabila si continua, fara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

