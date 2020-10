Stiri pe aceeasi tema

- In statul Victoria din centrul Australiei urmeaza sa fie relaxate unele din restrictiile impuse pentru combaterea celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica premierul statului, Daniel Andrews, citat de dpa.Se va renunta la limitele de timp pentru exercitiile fizice…

- Autoritatile din Australia au anuntat duminica o usoara relaxare a restrictiilor impuse la Melbourne, al doilea oras cel mai populat al tarii, dupa reizbucnirea unui focar de COVID-19 in iunie si peste 100 de zile de carantina, relateaza EFE.Daniel Andrews, guvernatorul statului Victoria,…

- In statul Victoria din centrul Australiei urmeaza sa fie relaxate unele din restrictiile impuse pentru combaterea celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica premierul statului, Daniel Andrews, citat de dpa.

- In statul Victoria din centrul Australiei urmeaza sa fie relaxate unele din restrictiile impuse pentru combaterea celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica premierul statului, Daniel Andrews, citat de dpa, preluata de Agerpres . Spre comparație cu Europa, de exemplu, masurile…

- In statul Victoria din centrul Australiei urmeaza sa fie relaxate unele din restrictiile impuse pentru combaterea celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica premierul statului, Daniel Andrews.

- Daniel Andrews, premierul statului Victoria din centrul Australiei, a anuntat ca urmeaza sa fie relaxate unele din restrictiile impuse pentru combaterea celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus. Se va renunta la limitele de timp pentru exercitiile fizice si socializare, ia limita…

- Bilantul a fost comunicat dupa ce la Melbourne s-au redus o parte din restrictii, ca urmare a incetinirii evolutiei epidemiei. De luni, interzicerea circulatiei pe timp de noapte a fost amanata de la ora 20:00 la ora 21:00, iar locuitorii pot iesi zilnic timp de doua ore ca sa faca sport. Pentru…

- Vanturi din zona Oceanului Antarctic au ajuns in sud-estul Australiei provocand ninsori la altitudini joase in mai multe state, numeroase persoane bucurindu-se de evenimentul rar in pofida vinturilor puternice si a zapezii abundente care au condus la inchiderea unor drumuri, relateaza Agerpres. Imagini…