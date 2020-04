Stiri pe aceeasi tema

- Auchan și Leroy Merlin invita mediul de afaceri sa participe la amenajarea unei prime unitați pre-spitalicești in București-Ilfov In contextul epidemiei de coronavirus din Romania, companiile Auchan și Leroy Merlin, cu sprijinul Ministerului Sanatații și al Departamentului pentru Situații de Urgența…

- Consiliul Judetean (CJ) Harghita a alocat, joi, localitatilor din judet aproape 2 milioane de lei, pentru prevenirea infectiei cu coronavirus, fonduri suplimentare fiind alocate in acest sens si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)."Am alocat pentru fiecare municipiu cate 100.000…

- In contextul epidemiologic actual legat de aparitia si raspandirea noului coronavirus COVID- 19, va informam cu privire la urmatoarele masuri implementate in cadrul SCJU Sibiu. SCJU Sibiu este pregatit in orice moment pentru suplimentarea numarului de paturi alocate in cadrul Sectiei Clinice Boli Infectioase…

- Intalnire de urgența la sediul MAI. Secretarul de stat in MAI, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat a anuntat ca se interzic adunarile mai mari de 1000 de persoane, in contextul epidemiei de coronavirus. „S-a aprobat procedura de suspendare a cursurilor in unitatile de invatamant,…

- Pana in acest moment nu exista nici un cetațean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19, anunta Grupul de Comunicare Strategica al Ministerului Afacerilor Interne In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus,…

