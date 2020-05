COVID – 19: Au fost confirmate 13.512 de cazuri de persoane infectate, din care 5.269 au fost declarate vindecate De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.253 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 186 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa masura carantinarii pentru o noua perioada de 14 zile. Pana astazi, 4 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 13.512 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.269 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.228 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 172 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.199 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 153 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.185 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 139 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.172 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 135 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- BULETIN DE PRESA 21 Aprilie 2020, ora 13.00 De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.134 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 131 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.016 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 96 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- BULETIN DE PRESA 10 Aprilie 2020, ora 13.00 De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 1.959 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 61 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 1.869 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 60 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…