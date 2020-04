COVID-19: Au fost confirmate 11.616 de cazuri de persoane infectate, din care 3.404 au fost declarate vindecate Incepand cu data de 27 aprilie a.c., circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuintei/gospodariei, este permisa, indiferent de intervalul orar, strict pentru deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi, precum si in conditiile art.1 alin.(1), (2) si (5) din Ordonanta militara nr.8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, in cazul deplasarii pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, deplasarea pentru realizarea… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

