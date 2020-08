Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au confirmat marți 1 232 de noi cazuri COVID in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 20 581 de teste.De asemenea, 48 de oameni au decedat de luni pana marti și 436 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva.

- Horațiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a analizat in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, situația actuala a epidemiei de coronavirus din Romania, care a ajuns la a noua zi cu peste 1.000 de cazuri noi de coronavirus și la aproximativ 400 de pacienți cu COVID-19 internați in stare…

- "Am fost acum doua saptamani la mare. Eu cu sotul si copiii. Sotul avand glicemia foarte mare... am avut simptome imediat si eu, si sotul si copiii. Ne-au depistat ca avem COVID. Pur si simplu am fost o zi la mare si atat. Era aglomeratie mare, dar nu stiu de unde am fi putut sa luam. N-am nici cea…

- Cheltuielile de spitalizare pentru un pacient internat in Spitalul Municipal Campina, in luna aprilie, s-au ridicat la 168.261,969 lei. Infectat cu noul coronavirus, bolnavul a stat in unitatea medicala șapte zile. Suma respectiva apare in devizul care insoteste documentele de externare ale bolnavului,…

- Adrian Marinescu a povestit ca "Matei Balș" a folosit acest medicament pentru cazurile severe și grave, reușind sa aiba rezultate miraculoase. Este vorba despre un tratament cu doze mici de steroizi. Astfel, dexametanoza se dovedește a fi primul medicament care a salvat pacienții in stare grava,…

- Pacientii care au fost internati pe Sectia de Terapie Intensiva cu Covid-19 prezentau deficiente de vitamina K. Vitamina K este esentiala pentru producerea de proteine ​​care te pot proteja impotriva bolilor pulmonare, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui studiu recent, realizat de cercetatori olandezi,…

- Numarul imbolnavirilor de COVID-19 crește alarmant de la o zi la alta, iar in unele spitale aproape ca nu au mai ramas locuri libere. Asa ca de luni va fi redeschis Spitalul Ministerului Sanatații pentru pacienții infectati cu noul coronavirus. Instituția va fi dotata și cu paturi pentru Terapie Intensiva.…

- Pacienții sunt puși pe drumuri, tații iși pot vedea copilașii abia nascuți doar dupa ce iși fac testul COVID-19, iar unele mame așteapta disperate micuții abia dupa ce iese rezultatul testului. COPAC cere autoritaților sa inceteze incalcarea drepturilor pacienților și fac apel la avocatul poporului.Coaliția…