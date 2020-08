COVID-19: Asimptomaticii au aceeași cantitate de virus ca persoanele simptomatice Un studiu realizat in Coreea de Sud arata ca asimptomaticii poarta aceeași canitate de virus SARS-CoV-2 ca persoanele care prezinta simptome ale bolii COVID-19. Ponderea asimptomaticilor este una destul de mare, de aceea oamenii de știința incearca sa afle cat mai multe detalii despre modul in care aceștia sunt afectați de infecția cu noul coronavirus sau in ce masura transmit boala . Citește online gratuit numarul de august al revistei Unica Coreea de Sud a inceput o testare in masa in luna martie și a reușit astfel sa identifice și sa izoleze persoanele care purtau virusul, dar nu prezentau… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Un studiu detaliat realizat in Coreea de Sud, pe un eșantion de 303 persoane, a aratat ca 29% dintre persoanele infectate cu coronavirus nu au prezentat niciodata simptome, dar au avut aceeasi cantitate de virus ca persoanele simptomatice, scrie Agerpres, citand AFP.

