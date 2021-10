COVID-19 Argeș. Incidența a ajuns la 8,20. 9 decese și 428 de cazuri nou confirmate in ultimele 24 de ore. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 8.20 (ieri 7.79); -persoane internate la ATI: 32 (ieri 32); -persoane internate in spital: 667 (ieri 651); -persoane diagnosticate pozitiv: 36.558 (ieri 36.130); -cazuri nou confirmate, in ultimele 24 de ore: 428 (ieri 403); -raportare decese: 1377 (ieri 1368); -persoane decedate in ultimele 24 de ore:…