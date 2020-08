Stiri pe aceeasi tema

- Argentina a confirmat luni un numar record de 8.713 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 381 de decese asociate maladiei COVID-19 in ultimele 24 de ore, in contextul in care aceasta tara sud-americana se confrunta cu o crestere consistenta a numarului de infectari, informeaza Reuters.Ministrul…

- La nivel național, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.454 de cazuri noi de The post DUBLU RECORD al epidemiei de CoVid-19, in Romania: 1.454 de cazuri noi și 53 de decese appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: DUBLU RECORD al epidemiei de CoVid-19, in Romania: 1.454 de…

- Municipiul București, Prahova și Argeș raman județele cu cele mai multe cazuri noi de infectari cu Covid-19 inregistrate in ultimele 24 de ore. La nivel național, Capitala, Suceava, Argeș și Brașov sunt județele cu cele mai multe imbolnaviri de Covid-19.

- Ziua de 7 august aduce cel mai sumbru bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania: a fost inregistrat cel mai mare numar de cazuri noi de Covid-19 an ultimele 24 de ore, dar și cel mai mare numar de decese din ultimele 24 de ore. Pana astazi pe...

- In ultimele 24 de ore au fost 1.378 de cazuri noi de COVID-19, din 23.956 de teste efectuate. Este cel mai mare numar de cazuri noi, intr-o singura zi. De asemenea, au fost inregistrate 50 de noi decese din cauza infecțiilor cu coronavirus, un nou record.

- Pana astazi, 4 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 55.241 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.006 pacienți au fost declarați vindecați și 5.136 de pacienți...

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.232 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

- Polonia a inregistrat vineri un numar record de cazuri de la declanșarea pandemiei, respectiv 657 de imbolnaviri in 24 de ore, o creștere semnificativa pentru a doua zi consecutiv, relateaza Reuters citand ministrul sanatații.Ministerul a mai anunțat 7 decese, bilanțul total ajungand astfel la 45.688…