COVID-19 ar putea falimenta sistemul de sănătate românesc: Care este costul IMENS al unei zile de spitalizare

In ciuda faptului ca romanii care au ajuns la spital in urma infectarii cu COVID-19 susțin ca au primit cel mult una sau doua pastile pe zi, costurile unei zile de spitalizare sunt imense. O zi de spitalizare pentru pacienții intubați se ridica și la 1.500 de euro. Datele urmatoare sunt din cadrul Institutului „Marius Nasta" din Capitala și au fost obținute de catre Antena 3.

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

