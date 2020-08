Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul PNL blocheaza accesul a 2 milioane de pacienti neasigurati la asistenta medicala de baza gratuita Deputatul PSD Tamara Ciofu, medic pediatru primar cu experienta de 30 de ani, atrage atentia publica asupra deciziei Guvernului PNL de a muta banii imprumutati de la Banca Mondiala pentru cresterea…

- PodcasturiFondul de Investitii Sociale din Moldova: Proiecte implementate timp de 23 de ani Fondul de Investitii Sociale din Moldova (FISM) este un proiect creat cu suportul Bancii Mondiale și al țarilor donatoare cu scopul de a contribui la implementarea Strategiilor Naționale de Dezvoltare in Moldova…

- Consiliul directorilor executivi al Bancii Mondiale a anunțat ca a aprobat, pe 18 iunie, finanțarea in valoare de 92 milioane de euro pentru al doilea proiect de imbunatațire a eficienței sistemului de alimentare centralizata cu energie termica, ce va crește eficiența serviciilor de alimentare centralizata…

- BUCUREȘTI, 12 iun – Sputnik. Criza economica provocata de pandemia COVID-19 ar putea provoca o situație in care la nivel mondial peste 100 de milioane de oameni vor ajunge sub pragul de saracie, a relatat pe blogul sau directorul executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva.…

- Banca Mondiala a revizuit din nou prognoza privind economia romaneasca, estimand o contractie de 5,7% in acest an, urmata de o crestere de 5,4% in 2021, potrivit editiei din iunie a raportului Global Economic Prospects. Si in luna aprilie Banca Mondiala revizuise prognoza de crestere economica la numai…

- Presedintele Bancii Mondiale a declarat ca actuala criza economica este o catastrofa. Intr-un interviu pentru BBC, David Malpass a cerut guvernelor sa inceapa implementarea unor noi sisteme care sa permite reluarea cresterii economice. Banca Mondiala afirma intr-un comunicat ca mai mult de 60 de milioane…

- Banca Mondiala va aloca, prin intermediul Proiectului Reforma Invațamantului in Moldova, 3,5 milioane de dolari pentru achiziționarea tehnicii de calcul necesara digitalizarii instituțiilor de invațamant din țara. In acest context, ministrul Educației, Igor Șarov, a mulțumit pentru suportul constant…

- Citeva milioane de oameni vor ajunge sa duca o viata la limita saraciei, avertizeaza presedintele Bancii Mondiale. Institutia se asteapta deja ca economia globala sa scada cu 5% chiar din acest an. Si toate acestea dupa 2 luni de pandemie de COVID-19, transmite TVR.md. {{441655}}Presedintele Bancii…