- Cadrele medicale, angajatii farmaciilor si persoanele care asigura serviciile de curatenie in unitatile sanitare beneficiaza, incepand cu 6 aprilie, in municipiul Constanta, de gratuitate pe mijloacele de transport public in comun, a informat luni administratia locala, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a convocat astazi Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta pentru acordarea de acces gratuit la transportul public in comun personalului care activeaza in domeniul sanatatii, in continuarea masurilor ce au ca scop prevenirea raspandirii noului coronavirus…

- RAT Craiova a transmis, in contextul actual și deciziile luate la nivel național pentru a preveni raspandirea virusului Covid-19, ca va fi suplimentat numarul mijloacelor de transport in comun pe traseele craiovene. Pentru a evita aglomerarea in mijloacele de transport in comun, chiar daca școlile sunt…

- Primarul municipiului Targoviste, Cristian Stan, a anuntat ca din noaptea de luni spre marti, mijloacele de transport in comun din municipiu vor fi dezinfectate in vederea combaterii raspandirii COVID-19.

- Toti elevii din municipiul Constanta au transport gratuit cu mijloacele de transport in comun ale CT Bus, dupa ce, pana acum, ei beneficiau de o reducere de 50 la suta la plata abonamentului, anunța news.ro.Consiliul Local Municipal, intrunit joi intr-o sedinta extraordinara, a adoptat o hotarare…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a adoptat noi masuri pentru prevenirea si combaterea infectiilor cu noul coronavirus. In acest sens, Primaria a dispus primele masuri de protectie impotriva coronavirusului Covid 19, atat la nivel de institutii cat si pentru protejarea populatiei. Pana in…

- Primaria municipiului Constanta a anuntat, luni, ca mijloacele de transport in comun ale CT BUS au fost dotate cu dispensere care contin substante dezinfectante, masura fiind luata pentru prevenirea infectarii cu coronavirus.

- Primaria Municipiului Turda, prin compania de transport public, a implementat un proiect menit sa protejeze populația și sa ofere cetațenilor o metoda eficienta de igiena in mijloacele de transport in