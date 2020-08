Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel este in favoarea aplicarii la nivel national a unei amenzi minime de 50 de euro pentru persoanele care sunt prinse fara masca in magazine sau in transportul public, au declarat surse pentru DPA, conform agerpres.ro. De asemenea, Merkel sustine introducerea unei interdictii…

- "Avem reguli, cum ar fi pastrarea unei distante de cel putin 1,5 metri. Dar daca nu este posibil sa se pastreze aceasta distanta, recomandam intotdeauna sa se poarte masca, indiferent daca este vorba de interior sau de exterior", a explicat intr-o conferinta de presa Lothar Wieler, presedintele acestui…

- Politistii din Bucuresti au verificat modul de respectare a regulilor de purtare a maștii și de distanțare in 15 centre comerciale, scrie Mediafax.Politistii au legitimat 83 persoane și au aplicat 22 sancțiuni conform Legii nr. 55/2020, pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala (portul…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, echipe mixte formate din polițiști, jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului Teritorial de Munca, Direcției Sanitar Veterinare și Direcției de Sanatate Publica au…

- Cine merge la mall nu trebuie sa uite masca de protectie. Lipsa mastii in spatiile publice inchise poate aduce o amenda de pana la 2.500 de lei. Eventuala prelungire a starii de alerta inseamna ca vom fi...