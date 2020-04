Stiri pe aceeasi tema

- Amanarea cu un an a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, din cauza pandemiei de coronavirus, va reprezenta pentru Comitetul Olimpic International costuri suplimentare de ''mai multe sute de milioane de dolari'', a apreciat, miercuri, presedintele instantei olimpice, germanul Thomas Bach,…

- China sare in ajutorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) dupa dezangajarea Statelor Unite si a anuntat joi o noua donatie in valoare de 30 de milioane de dolari cu scopul de a ajuta institutia ONU sa lupte impotriva covid-19, relateaza AFP.

- Cel mai mare caștigator al izolarii la domiciliu, din cauza COVID-19. Netflix inregistreaza cea mai mare crestere din istoria sa si isi dubleaza profitul Platforma ce filme și seriale online Netflix a anuntat marti ca inregistreaza cea mai mare crestere din istoria sa si ca si-a dublat profitul comparativ…

- Incepand cu trimestrul al doilea din acest an, Ford dorește sa reporneasca treptat toate fabricile ce au fost inchise pe fondul pandemiei de coronavirus. In acest moment, americanii produc mașini doar in China. Dupa primele trei luni, Ford estimeaza pierderi de 600 de milioane de dolari din cauza crizei…

- Presedintele Comitetului International Olimpic ( CIO ), germanul Thomas Bach, a dezvaluit ca instanta mondiala e pregatita sa cheltuiasca mai multe sute de milioane de dolari din cauza amanarii Jocurilor Olimpice de la Tokyo pentru 2021. Bach a subliniat ca e imposibil de spus cat de mult va adauga…

- Presedintele Comitetului International Olimpic, germanul Thomas Bach, a dezvaluit ca instanta mondiala e pregatita sa cheltuiasca mai multe sute de milioane de dolari din cauza amanarii Jocurilor Olimpice de la Tokyo pentru 2021, relateaza cotidianul german Welt de duminica, citat de Kyodo. Bach a subliniat…

- Marii sportivi ai lumii s-au izolat si ei de teama coronavirusului. Doi coechipieri ai lui Cristiano Ronaldo, Matuidi si Rugani, dar si cativa rivali ai lui Messi din La Liga au fost diagnosticati cu virusul COVID-19, potrivit Mediafax.Echipele si-au trimis fotbalistii in carantina pe perioada…

- Ministrul japonez al Jocurilor Olimpice, Seiko Hashimoto , a declarat, astazi, ca amanarea sau anularea JO 2020 de la Tokyo este „de neconceput“, informeaza Agerpres. Asta in timp ce epidemia de coronavirus continua sa ridice intrebari in legatura cu mentinerea evenimentului in aceasta vara. „Din punct…