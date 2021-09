Covid – 19 amână protestul transportatorilor feroviari Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania a decis anularea protestului programat pentru joi, 30 septembrie, in fata Ministerului Transporturilor, in urma cresterii ratei de incidenta Covid in Bucuresti, precizeaza organizatia printr-un comunicat transmis miercuri. Rata de incidenta a Covid-19 in Bucuresti, calculata la 14 zile, a urcat de la 5,57 la mia de locuitori marti, la 6,33 la mia de locuitori, miercuri. Totodata, federatia sindicala anunta ca va relua protestele in momentul in care evolutia pandemiei va permite aceasta forma de manifestare a nemultumirilor ceferistilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

