- Alte 67 de persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus pe nava Diamond Princess, aflata in carantina in Japonia, a declarat ministrul japonez al Sanatatii, Katsunobu Kato, potrivit news.ro.Pe nava aflata in carantina din 3 februarie, din 3.700 de persoane aflate la bord, deja 218…

- Ministrul japonez al Sanatații a nunțat primul deces al unei persoane care era infectata cu noul coronavirus. Persoana decedata este o femeie in varsta de 80 de ani. Ministrul nipon al sanatatii a anuntat joi un prim caz de deces, in Japonia, al unei persoane purtatoare a noului coronavirus, Covid-19,…

- Alte 41 de persoane aflate pe un vas de croaziera aflat in carantina in Japonia au fost testate pozitiv cu coronavirus, vineri, crescand numarul total de cazuri confirmate la 61, iar mii de pasageri sunt izolati la cabine in timp ce testele continua, potrivit Reuters.Citește și: Traian Basescu…

- 17 romani sunt in carantina pe vasul „Diamond Princess”, aflat in largul Japoniei. Este vorba despre doi pasageri și 15 membri ai echipajului, relataza Digi24. Ei se afla blocați pe nava alaturi de alte aproximativ 3.700 de persoane, dupa ce autoritațile din Japonia au decis sa instituie carantina la…

