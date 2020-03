Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Bucuresti a fost mutata duminica dimineata din izolare la domiciliu in carantina institutionalizata dupa ce vecinii au reclamat ca aceasta iesise noaptea pe geamul apartamentului.

- O femeie din Bucuresti a fost mutata duminica dimineata din izolare la domiciliu in carantina institutionalizata dupa ce vecinii au reclamat ca aceasta iesise noaptea pe geamul apartamentului.

- Un numar de 42 de persoane care au intrat in contact cu femeia de 26 de ani internata la Spitalul de Urgenta Petrosani si confirmata cu coronavirus au fost puse in izolare la domiciliu si li s-au recoltat probe pentru a se stabili daca sunt infectati potrivit news.ro.Reprezentantii Prefecturii…

- O femeie de 54 de ani din Capitala, contact al pacientului internat la Spitalul „Dimitrie Gerota”, este cel de-al 38 pacient infectat cu coronavirus din Romania. Fostul politist, care a ascuns faptul ca a calatorit in afara tarii, a infectat pana acum 8 persoane din Bucuresti

- Doi membri ai echipei de Formula 1 Haas si unul de la McLaren au febra si au fost plasati in izolare, miercuri dupa-amiaza, la Melbourne, sub suspiciunea de infectare cu coronavirus, informeaza lequipe.fr, citata de news.ro.Cei trei au fost testati pentru Covid-19, rezultatele fiind asteptate…

- Opt noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus in Capitala. Gabriela Firea a anuntat trei dintre ele. Edilul a postat marti, la amiaza, pe pagina sa de Facebook ca ar fi vorba despre rudele barbatului in varsta de 60 de ani, declarat luni seara bolnav. In acelasi timp, Grupul de comunicare strategica…

- O femeie a fost luata cu ambulanta din Mall Sun Plaza, din Capitala, dupa ce a spus ca are dificultati de respiratie, ea anunțand ca a calatorit in strainatate, in zone unde sunt deja persoane infectate de coronavirus, au precizat, surse medicale.

- Alerta la un mall din Capitala. O femeie care acuza dificultați de respirație a fost luata cu ambulanța de la un mall din Capitala. Femeia le-a spus medicilor ca a calatorit in zone in care sunt persoane infectate. Aceasta va fi testata și cel mai probabil va intra in carantina.Citește și:…