- Mai multe tari din Europa instituie din nou restrictii, dupa creșterea cazurilor Covid. Germania si Franta si-au avertizat cetatenii sa evite calatoriile in Spania, unde rata infectare cu coronavirus a devenit cea mai mare din Europa continentala, lovind puternic sectorului sau turistic la inceputul…

- Ridicarea majoritatii masurilor de carantina din Europa in ultimele luni a condus la o crestere a activitatii comerciale, a cheltuielilor si a increderii in piata, determinand multi economisti sa isi actualizeze previziunile pentru cresterea europeana, relateaza Financial Times. Cu toate acestea, aceste…

- Infectarile cu varianta Delta, considerata mult mai contagioasa, reprezinta in prezent in jur de 40% dintre cazurile din Franta, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal. Oficialul a avertizat ca un al patrulea val al epidemiei de Covid-19 ar putea lovi in curand tara, transmite…

- Varianta Delta reprezinta o treime din cazurile noi din Franta. Iar infectarile cu noua varianta, mai contagioasa, se inmultesc si in alte tari europene. Cehia si Portugalia au reintrodus deja o serie de restrictii, informeaza TVR . In Portugalia, jumatate din cazurile noi, zilnice, sunt in zona capitalei,…

- In timp ce alte țari inaspresc masurile restrictive din cauza tulpinii Delta de coronavirus, altele se gandesc la o revenire completa la normalitate. Spre exemplu, Singapore se gandește la o aprobare noua, care presupune intoarcerea completa la normalitate, dupa cum relateaza CNN . Trei miniștri din…

- ​Franta se va confrunta probabil cu cel de-al patrulea val al pandemiei de COVID-19 in toamna acestui an, din cauza cresterii numarului de infectari provocate de varianta Delta a noului coronavirus, a declarat miercuri principalul consilier stiintific al Guvernului de la Paris, citat de Reuters . Profesorul…

Starea de alerta cauzata de virusul Covid-19 in Romania se prelungește cu 30 de zile incepand cu data de 13 mai, dar sunt in discuție și o serie de relaxari, care vor fi anunțate in perioada...

- Președintele american Joe Biden a decis vineri sa se impuna anumite restricții in cazul persoanelor care sosesc din India, țara care se confrunta cu o criza sanitara dupa ce a inregistrat in ultima saptamana numere record de decese și cazuri noi de Covid-19, relateaza AFP, potrivit Agerpres.