Covid-19: Agenția Europeană pentru Medicamente a început evaluarea antiviralului Paxlovid de la Pfizer Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a demarat evaluarea cererii Pfizer Europa de autorizare condiționata de punere pe piața a medicamentului antiviral Paxlovid, administrat pe cale orala, transmite Agenția Național a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDMR). ”Cererea este pentru tratamentul bolii COVID-19, forma ușoara pana la moderata, la adulți și adolescenți cu varsta de 12 ani și peste, cu o greutate corporala de minimum 40 kg, care prezinta risc crescut de progresie la o forma severa a COVID-19”, se precizeaza in comunicatul ANMDMR. EMA evaluaeaza beneficiile și riscurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

