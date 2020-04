Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii din Iran a confirmat vineri 1.168 de noi cazuri de COVID-19 in tara, numarul total al infectarilor cu noul coronavirus ajungand astfel la 88.194, a informat televiziunea de stat, relateaza Xinhua, potrivit Agerpres. Totodata, 93 de persoane au murit in cursul noptii de joi spre…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, miercuri, 468 de noi cazuri de imbolnavire COVID-19, la Terapie inntensiva fiind internați cei mai mulți pacienți de pana acum: 288 de bolnavi, in stare grava, care necesita asistența respiratorie. Decizia de intubare a pacienților COVID-19 este tot mai des…

- Numarul de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in Brazilia a crescut cu 2.917 in ultimele 24 de ore, pana la 36.599, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters, titreaza Agerpres. Brazilia are in prezent mai multe cazuri confirmate de noul coronavirus decat orice alta tara din America…

- Slovacia a inregistrat cea mai mare crestere a numarului zilnic de cazuri noi de contaminare cu noul coronavirus, totalul ajungand la aproape 1.000, a informat joi Ministerul Sanatatii, citat de Reuters, potrivit Agerpres.In timp ce statele vecine din Europa centrala precum Republica Ceha…

- Autoritatile australiene au raportat sambata o noua scadere a numarului de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, scrie The Guardian.Numarul cazurilor confirmate a crescut cu 198 in 24 de ore. Sambata dupa-amiaza, Australia inregistra un total de 5.548 de bolnavi de Covid-19, potrivit…

- Bilantul epidemiei de COVID-19 din Elvetia a depasit sambata 20.000 de cazuri de infectare si 500 de decese, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, preluat de AFP, scrie Agerpres.Sambata dimineata, 20.201 de persoane fusesera testate pozitiv pentru noul coronavirus, dupa anuntarea…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 263 de cazuri noi de COVID-19, in Romania. Cea mai mare creștere a numarului de imbolnaviri, in 24 de ore. Bilanțul total OFICIAL: 263 cazuri noi de imbolnaviri cu COVID-19 in Romania. 1292 de persoane infectate cu noul coronavirus Pana astazi, 27 martie, pe teritoriul Romaniei,…

- Numarul de cazuri confirmate de COVID-19 din Africa de Sud a crescut cu peste o treime in mai putin de 24 de ore, ajungand de la 85 la 116, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii din aceasta tara, precizand ca au fost inregistrate mai multe cazuri de transmitere locala, informeaza AFP potrivit Agerpres.…