Le Parisien a participat la masurarea nivelului de dioxid de carbon (CO2) in restaurante, baruri și trenuri și a constatat ca aceste spații sunt insuficient aerisite, ceea ce faciliteaza transmiterea coronavirusului. Publicația a pornit de la faptul ca numarul contaminarilor este in creștere in Franța. Rata incidenței la nivel național a ajuns la 90 de cazuri noi la 100.000 de locuitori, o creștere cu 44% intr-o saptamana, subliniaza raportul pentru sanatate publica. Pentru ministrul Sanatații, Olivier Veran, aceasta creștere indica in mod clar inceputul valului al cincilea. In același timp, francezii,…