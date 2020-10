Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), intrunit in ședința extraordinara, luni, in 12 octombrie, a mie o hotarare prin care se iau masuri de limitare a raspandirii Covid-19 la nivelul unor localitați unde rata de infectare a depașit 1,5 la mia de locuitori. Sunt 27 de localitați in aceasta…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Mures a decis, luni, suspendarea activitatii cu publicul in interiorul restaurantelor, cafenelelor si cluburilor, pentru urmatoarele sapte zile, dupa ce in Targu Mures, in orasul Ungheni si in 15 localitati rurale a crescut numarul cazurilor de…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Buzau a stabilit, miercuri, o serie de restrictii in contextul pandemiei COVID 19 la nivelul judetului si masuri speciale, in comuna Vernesti, acolo unde incidenta cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit 1,5 cazuri la mia de locuitori.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a decis aplicarea de restrictii in comunele Sintereag si Cetate, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit, in ultimele 14 zile, rata de 1,5 infectari la mia de locuitori, potrivit informatiilor furnizate, miercuri, de Institutia…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Valcea a decis, marti, obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii deschise, dar si impunerea de restrictii in ceea ce priveste functionarea localurilor din spatii inchise, suspendarea targurilor, interzicerea petrecerilor si a altor evenimente…

- In judetul Galati, purtarea mastii de protectie este obligatorie si in preajma scolilor, mai precis e o raza de 100 de metri in jurul acestora. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta se intruneste in aceasta dupa-amiaza si este de asteptat sa fie stabilite noi restrictii, chiar interzicerea unor…

- Restaurante si cafenele din 16 localitati din judetul Hunedoara, unde a crescut numarul de cazuri de COVID – 19, se vor inchide sau vor ramane inchise, incepand de marti, 6 octombrie, potrivit unei Hotarari a Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), citata de News.ro.

- In 10 localitați din Județul Argeș localurile interioare raman inchise Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi În Judetul Arges, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobata ieri reluarea activitatii restaurantelor si cafenelelor aflate în interiorul cladirilor, hotelurilor pensiunilor…