COVID-19: A venit timpul să facem din țânțar armăsar Nu știu cum Dumneavoastra, dar eu deschid televizorul cu frica – ce știri apocaliptice o sa ni se mai transmita, cu ce prognoze sumbre ne vor pocni drept in moalele capului virusologii, epidemiologii, prezicatorii și toți acei care au facut meserie din raspandirea panicii și isteriei. Știrile pozitive sunt foarte puține sau chiar lipsesc aproape […] Articolul COVID-19: A venit timpul sa facem din țanțar armasar apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol: opiniabuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii de vieți de la Centrul de Transfuzii Buzau iși continua activitatea chiar și in aceasta perioada de restricții impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii virusului Covid19. Directorul Centrului de Transfuzii Buzau, Adriana Craciun, face un apel catre buzoieni sa mearga sa doneze sange…

- Platforma Naționala de Pregatire in Situații de Urgența a fost actualizata cu sfaturi si informatii utile despre COVID-19. Platforma Naționala de Pregatire in Situații de Urgența “Fii pregatit” (fiipregatit.ro) este principala sursa de informații despre masurile de siguranța și reacție in caz de dezastru.…

- Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Radu Moldovan, a anunțat ca a fost achiziționat pentru Spitalul Județean de Urgența Bistrița, un aparat care va da diagnosticul de coronavirus intr-o ora de la prelevarea probelor. Aparatul a ajuns deja in unitatea spitaliceasca bistrițeana, insa va…

- La nivelul județului Buzau se afla in carantina 25 de persoane, pentru alte 322 de persoane fiind dispusa masura izolarii la domiciliu, transmite Instituția Prefectului, siatuația suspiciunilor de Covid 19 intregistrata joi, 12 martie. Articolul 25 de buzoieni carantinați și alți 322 izolați la domiciliu…

- Județul nostru beneficiaza de un potențial economic și turistic care poate fi exploatat in beneficiul locuitorilor sai, dar care, printr-un management prost, nu a putut fi valorificat. Politica ultimilor ani ne-a afectat economic și, implicit, demografic. Conform Institutului Național de Statistica,…

- Patriarhia Romana: Masuri spirituale in timp de epidemie In contextul ingrijorarii provocate de creșterea, inclusiv in Romania, a riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19, Patriarhia Romana face apel la respectarea cu strictețe a tuturor masurilor transmise de Ministerul Sanatații și de celelalte…

- In comuna Schineni este in derulare proiectul „Cetațenii pentru o guvernare activa”, al carui titlu nu este doar un slogan, ci se incearca a-l pune in aplicare. Proiectul este implementat de Asociația Obșteasca „Destin” din comuna Schineni, fiind finanțat de Uniunea Europeana. Și daca pe timpuri prin…

- Soluție halucinanta oferita de ministrul Transporturilor, Lucian Bote, la problema aglomerației de pe Valea Prahovei. In loc sa continue procedurile demarate de fostul guvern pentru autostrada Comarnic – Brașov, ministrul Transporturilor le propune șoferilor o varianta alternativa: folosirea unui drum…