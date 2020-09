Covid-19 a triplat numărul persoanelor cu anxietate Problemele de sanatate mintala s-au accentuat in perioada pandemiei de COVID-19. Potrivit unui studiu recent, numarul persoanelor cu anxietate s-a triplat in aceasta perioada, iar numarul celor cu depresie a crescut de patru ori. Raport SUA: 41% dintre adulti cu dezechilibre mentale Un nou raport guvernamental al SUA a reliefat ca aproximativ 41% dintre adulții chestionați la sfarșitul lunii iunie au raportat probleme de sanatate mintala, arata 360medical.ro. Rezultatele, bazate pe sondajele efectuate de Centrele din SUA pentru Controlul și Prevenirea Bolilor in perioada 24-30 iunie 2020, arata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

