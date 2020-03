Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regim Permise de Conducere si inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca, in perioada 16-31.03.2020 activitatile specifice de inmatriculare si preschimbare a permiselor de conducere se solutioneaza exclusiv in baza unei programari online. Programarile vor fi facute pe site-ul oficial al institutiei…

- INFORMARE Dat fiind contextul epidemiologic generat de raspandirea virusului COVID-19 inclusiv pe teritoriul Romaniei, precum si in considerarea masurilor Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Masuri in Penitenciarul Gaești contra coronavirus! Se restrictioneaza vizitele apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Toti angajații Comisiei pentru Invațamant din Senat au fost trimiși acasa, dupa ce soțul unei angajate de la comisie ar fi avut contact cu persoana depistata pozitiv pentru coronavirus.Este vorba despre femeia de 42 de ani, descoperita pozitiv la testarea pentru cronavirus, si care lucra la contabilitate,…

- Gigantul media Facebook a inchis cele trei birouri ale sale de la Londra de vineri dupa-amiaza pana luni, dupa ce un angajat venit din Singapore a fost testat iar rezultatul a fost pozitiv pentru coronavirus, noteaza Variety.

- Primul roman depistat cu coronavirus, din Gorj, nu mai este infectat cu Covid-19. Testul facut astazi a ieși negativ. Totuși, procedura va fi repetata zilele urmatoare, iar daca rezultatul va fi la fel negativ, tanarul va fi externat de la Institutul "Matei Balș".

- Autoritatile medicale din SUA nu isi pot da seama cum un locuitor din Solano County, California, a fost infectat cu noul coronavirus, avand in vedere ca pacientul nu a calatorit in zone afectate de epidemie si nici nu a intrat in contact cu persoane infectate, transmite CNN. Modul in care persoana a…

- Decizie greu de crezut la eMAG, dupa ce in presa au aparut știri privind prețurile exorbitante la care se vand maștile medicinale, al caror preț a saltat de 20 de ori in contextul epidemiei de coronavirus.Cel mai mare retailer online din Romania, eMAG, a anuntat ca a cumparat masti medicale…

- Orice femeie se simte foarte bine cand e admirata. Fie ca privirile vin de la barbați sau de la femei, ei ii va crește stima de sine atunci cand va constata ca este in centrul atenției. De aceea, va cauta mereu sa aiba in garderoba o imbracaminte cat mai atractiva. Cum rochiile reușesc intotdeauna sa…